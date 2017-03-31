У Дніпрі невідомі побили і викрали чоловіка на очах у дружини (відео)

Патрульні разом з жінкою почали вистежувати сріблясте авто, на якому зникли зловмисники.

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І за короткий час зупинили машину.

У салоні було четверо чоловіків. Серед них - викрадений потерпілий з синцями на голові і ножовим пораненням ноги.