У Житомирі підпалили полігон побутових відходів - міськрада

У Житомирі вчора ввечері полігон побутовий відходів підпалили невідомі, пожежу локалізовано. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, вчора, 3 квітня, увечері близько 19.30 невідомі підпалили Житомирський полігон побутових відходів. За попередньою інформацією, підпалили полігон невідомі молодики спортивної зовнішності. Одразу на місце події охорона об’єкта викликала поліцію та пожежників.

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"Наразі палає близько 20 соток сміття полігону зі сторони міста. Два наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група працюють на місці. Вже приїхала одна бригада пожежників, чекаємо на другу", - повідомив УНІАН головний інженер КП "КТП 0628" Андрій Кудак.

Зараз полум’я намагаються загасити силами пожежників та працівників полігону, які мають спеціальне обладнання. На місце події оперативно виїхали радник міського голови Юрій Антіпов та керівник КП "АТП 0628" Сергій Колесник.

"Ми маємо зараз допомогти локалізувати пожежу та не допустити поширення вогню на нові площі полігону. Те, що це підпал – сумнівів немає. Причину таких дій має знайти поліція", - наголосив керівник КП "АТП 0628" Сергій Колесник.

Нагадаємо, що Житомирський полігон побутових відходів був зданий в експлуатацію у 50-х роках минулого століття і наразі там захоронено 13 мільйонів 300 тисяч кубометрів сміття.