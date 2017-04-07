Обвинувачені у звірствах "торнадівці" під час оголошення вироку веселяться: фоторепортаж з залу суду

Оболонський районний суд Києва розпочав оголошення вироку 12 екс-бійцям спецпідрозділу “Торнадо”, які звинувачуються у скоєнні тяжких злочинів проти особи в зоні АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі порушень громадського порядку в залі суду та навколо нього не зафіксовано.

Після оголошення тексту вироку, яке тривало годину, в суді було зроблено 15-хвилинну перерву, після якої закриту частину тексту вироку суд розпочав оголошувати за відсутністю в залі осіб, які не є учасниками процесу, в тому числі без преси.

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Представники ЗМІ будуть запрошені до зали суду після завершення оголошення закритої частини тексту.

Як повідомлялося, 17 червня 2015 року суд заарештував ряд бійців роти «Торнадо» ГУ МВС України в Луганській області за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти Руслан Онищенко у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували, заявили в ГПУ.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».

19 серпня 2016 року на черговому засідання суду один з обвинувачуваних екс-бійців «Торнадо» Юрій Шевченко частково визнав свою провину.