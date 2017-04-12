У Дніпрі СБУ ліквідувала нарколабораторію, затримавши організатора і спільників

У Дніпрі Служба безпеки України спільно з поліцією 11 квітня ліквідувала лабораторію з виготовлення наркотику метамфетаміну, розташовану в орендованій будівлі.

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Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, правоохоронці затримали організатора лабораторії та трьох його спільників.

За даними СБУ, зловмисники щомісяця збували наркотиків на 0,5 млн грн.

Під час обшуків помешкань та авто зловмисників правоохоронці вилучили 60 грамів метамфетаміну, 2,5 кг марихуани, хімічні сполуки та обладнання для виготовлення психотропів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Слідчі дії тривають.