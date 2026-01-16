У низці областей запровадили аварійні відключення: де найбільші проблеми зі світлом

Обмеження запроваджено через наслідки систематичних атак РФ на енергетику.

У Полтавській та Сумській області зранку 16 січня запроваджено аварійні відключення світла.

Як повідомляє Полтаваобленерго, аварійні відключення на Полтавщині запроваджені з 8:41. За словами енергетиків, зроблено це через наслідки російських атак на об’єкти енергетики.

Також з 8:41 аварійні відключення запроваджено на Сумщині, повідомляє Сумиобленерго. Як і випадку з Полтавщиною, обмеження діють через складну ситуацію в енергетиці після обстрілів.

На Одещині 16 січня можливі мережеві обмеження. Як пояснює ДТЕК Одеські електромережі, це вимушені аварійні відключення для недопущення масштабних аварій.

Крім того, в ДТЕК нагадали, що без графіків надалі живе Київ та частина столичної області. У столиці тривають екстрені відключення, що були запроваджені ще зранку 13 січня.

Аналогічна ситуація і в двох районах столичної області. Мешканці Броварського та Бориспільського районів досі не мають передбачуваних графіків відключень.

Атаки РФ на енергосистему України - останні новини

Російська Федерація останнім часом суттєво посилила обстріли енергетики Києва. Так, нещодавно росіяни атакували найбільші столичні теплоелектроцентралі – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, – залишивши без тепла половину Києва у двозначні морози. Через наслідки ракетно-дронових атак "країни-бензоколонки" у Києві та частині Київщини запроваджено екстрені відключення.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що вже з вечора четверга в столиці можуть запровадити полегшені графіки подачі електроенергії споживачам. Це станеться за умови відсутності нових атак на інфраструктуру. Втім гендиректор Yasno Сергій Коваленко попередив, що не варто чекати швидкого поліпшення ситуації зі світлом.

