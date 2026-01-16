Ні червоні, ні чорні: автомобілі цього кольору розмітають українці

Найпопулярнішим серед сірих автомобілів виявився електрокар BYD Song Plus.

Найбільш популярним кольором на вітчизняному ринку нових легковиків у 2025 році став сірий. Про це повідомляє "‎УкрАвтопром"‎.

Серед автомобілів, реалізованих минулого року, понад 34% були сірого кольору. На другому місці знаходиться білий – у цей колір було пофарбовано майже 30% реалізованих машин. Замикає трійку лідерів чорний – із показником у 16%.

До п’ятірки лідерів також потрапили зелений та синій, в які було пофарбовано 7% і 6% реалізованих машин, відповідно.

Окрім них популярністю на українському ринку користуються автомобілі бежевого (3%), червоного (2%), коричневого (1%), жовтого (0,5%) та фіолетового (0,4%) кольорів.

Найпопулярнішими моделями у 2025 році стали:

серед сірих – BYD Song Plus;

серед білих – Renault Duster;

серед чорних – Volkswagen ID. UNYX;

серед зелених – Renault Duster;

серед синіх – Audi Q4.

Український авторинок – інші новини

У 2025 році автопарк України поповнили понад 80 тисяч нових легкових машин. Найбільш популярними брендами на вітчизняному ринку стали китайський BYD, а також Toyota та Volkswagen, які традиційно користувалися великою популярністю.

Також повідомлялося, що за підсумками минулого року до п’ятірки найпопулярніших моделей нових авто в Україні потрапили Renault Duster, Toyota RAV4, Volkswagen ID. UNYX, BYD Song Plus та Hyundai Tucson. Таким чином, українці в чергове віддали перевагу кросоверам.

