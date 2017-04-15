ГПУ готова оголосити в розшук екс-"беркутівців", які заявили про втечу в Росію на каналі YouTube

Генеральна прокуратура України оголосить у розшук 4 екс-"беркутівців", які обвинувачуються у вбивствах на Євромайдані, якщо підтвердиться інформація про їхню втечу до Росії.

Про це заявив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк сьогодні в ефірі телеканалу "112. Україна".

"Сьогодні сказати на 100%, що дійсно втекли не можна, - має бути підтвердження з прикордонної служби... Ми очікуємо офіційного підтвердження з цього приводу. Але, за попередньою інформацією, це сталося", - зазначив Горбатюк.

За його словами, якщо ці особи не з’являтимуться до суду, то справа стосовно них фактично не буде розглядатися. "А тому наступним кроком буде оголошення в розшук", - сказав Горбатюк.

При цьому він зауважив, що ще наприкінці березня до Печерського райсуду Києва було подано клопотання про продовження запобіжного заходу трьом підозрюваним (4-му обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання), але судді з якихось причин не спромоглися зібратися для проведення судового засідання.

Читайте такожЕкс-бійці роти "Торнадо" не захотіли слухати вирок суду до кінця і попросили доставити їх у СІЗО

Як повідомлялося, звільнений Апеляційним судом Києва з-під арешту екс-«беркутівець» Віталій Гончаренко та ще троє його колишніх колег - Олександр Костюк, Владислав Мастега і Артем Войлоков – втекли до Росії. Про це екс-бійці харківського "Беркуту" заявили, опублікувавши відеозвернення на Youtube, яке записали нібито на території Росії.

Вони заявили, що під час Майдану виконували «конституційний обов'язок», але протягом останніх трьох років зазнають переслідувань.

Правоохоронці інкримінують, зокрема, екс-"беркутівцю" Гончаренку 33 замахи на вбивство під час розгону учасників Революції гідності. Також Гончаренко підозрюється у вбивстві трьох "майданівців" 18 лютого 2014 року.