Під Києвом пролунав вибух на нафтобазі

У Вишневому, що під Києвом, стався вибух на нафтобазі. Він пролунав, коли заповнювали дизельним пальним автоцистерну, яка перевозить пальне. До пожежі розрив не призвів, йдеться в сюжеті ТСН.

Постраждав заправник – співробітник нафтобази, у нього обпечені руки, нині він перебуває у лікарні. У момент вибуху чоловік був зверху на цистерні.

Читайте такожУ центрі Києва посеред ночі пролунав вибух (фото, відео)

Кримінальне провадження поліція розслідує за статтею "порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою".

На територію нафтобази журналістів не пускали, коментарів інциденту керівництво нафтобази не давало. Там кілька годин працювали експерти – обстежували територію, відбирали зразки пального. Нафтобаза діє двадцять років.

Нагадаємо, у червні 2015 року спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області. Також там стався потужний вибух.