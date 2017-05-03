У Києві заарештували офіцера Нацгвардії: за гроші відправляв бійців охороняти майно підприємців

Дарницький районний суд Києва за клопотанням військової прокуратури обрав запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави заступнику командира однієї з військових частин Нацгвардії, який за гроші відправляв бійців охороняти майно підприємців.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що за 15 тис. доларів, без укладання відповідного договору, заступнику командира намагався надати підлеглих військовослужбовців-контрактників для охорони об’єктів приватного товариства.

У відомстві нагадали, що ділка у погонах спецслужби затримали 26 квітня під час одержання неправомірної вигоди – квартальної «виручки» у сумі 15 тис. дол.