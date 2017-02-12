З'явилися подробиці ДТП за участю п'яного депутата Черкаської облради

Депутат Черкаської обласної ради від Партії ветеранів Афганістану Олександр Рибченко збив людину, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Читайте такожУ Львові чоловік за ніч назбирав чотири протоколи за нетверезе керування автомобілем (відео)

Інцидент підтвердили УНІАН власні джерела в поліції Черкас.

Інформацію про дорожньо-транспортну пригоду УНІАН підтвердили в патрульній поліції Черкас. За словами прес-офіцера Зої Вовк, інцидент трапився вчора, 11 лютого, близько 20.30 в центрі міста біля ресторану «Чайка»

«Водій автомобіля “Мерседес-Бенц” скоїв наїзд на пішохода, 1962-го року народження, в результаті чого людина потрапила до 3-ї міської лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та іншими травмами. Водій був нетверезий. Його освідували в наркодиспансері, результат – 1,4 проміле)», – сказала Вовк.

Як повідомило УНІАН джерело в поліції, в ДТП постраждав місцевий житель Олег Григорович Остапенко. ПІБ і дата народження цього чоловіка повністю збігаються із даними однопартійця Рибченка, члена Партії ветеранів Афганістану Олега Остапенка. У квітні минулого року в Рибченка був конфлікт з Олегом Остапенком, тоді він назвав його «горе-афганцем».

У секторі комунікацій ГУНП в Черкаській області кореспонденту УНІАН повідомили, що за фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Згідно з санкцією статті, Рибченку “світить” штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Варто зазначити, що 8 жовтня 2016 року Рибченко був зупинений поліцейськими, оскільки керував автомобілем з ознаками алкогольного сп’яніння. У судовому порядку вина депутата в скоєному адмінправопорушенні була доведена, стягнення на нього не було накладене через те, що встановлений законом термін (3 місяці) сплив. Суддя прийняв постанову про закриття провадження.