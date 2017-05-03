В Одесі ліквідовано нелегальний цех з виробництва фальсифікованого елітного алкоголю

У Малиновському районі Одеси правоохоронці ліквідували нелегальний цех з виробництва фальсифікованого елітного алкоголю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, наприкінці минулого тижня співробітники обласної прокуратури спільно з працівниками Управління захисту економіки ГУ НП в області під час обшуків металевих контейнерів ліквідували підпільний цех з виробництва фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції. Її виготовляли під логотипами відомих світових брендів.

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Підробки були розфасовані в нестандартну упаковку - в картонні бокси ємністю 2 і 3 літри. Реалізація алкоголю здійснювалася через мережу Інтернет.

Під час обшуків правоохоронці виявили понад 2 тонни спиртовмісної рідини, підготовленої для фасування, і 250 одиниць готової продукції.

Відзначається, що прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 229, ст. 227 КК України (незаконне використання товарного знаку, умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції).

Як уточнили в Управлінні захисту економіки ГУ НП, контейнери були розміщені на автостоянці, саме в них функціонував підпільний цех з виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів.

Розслідування триває.