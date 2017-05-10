В Україні 8 і 9 травня затримали 89 осіб, відкрито 8 кримінальних справ - МВС

У п’яти регіонах України відкрито 8 кримінальних проваджень за фактами порушення правопорядку 8 і 9 травня. Як повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України, про це на відомчій відеоселекторній нараді сказав заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

За його словами, загалом на території України 8 та 9 травня за ініціативою органів державної влади та місцевого самоврядування відбулося понад 2 тис. масових заходів, в яких взяли участь близько 700 тисяч громадян.

Безпеку та порядок під час вказаних заходів забезпечували понад 30 тис. поліцейських та 3,5 тис. військовослужбовців Національної гвардії, додав Фацевич.

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«В цілому заходи в державі проходили спокійно, вполовину менш активно, ніж у попередні роки. Про це свідчить незначна кількість учасників акцій у більшості регіонів, набагато менше конфліктних ситуацій, і в результаті, затриманих громадян, мінімальна кількість травмованих», – сказав він.

Заступник голови Нацполіції додав, що за різноманітні правопорушення до відділків поліції «були запрошені 89 осіб». Крім того, додав він, «поліцейськими у п’яти регіонах держави відкрито 8 кримінальних проваджень».