В Одесі озброєні люди в камуфляжі намагались захопити приміщення, прикриваючись громадською діяльністю (фото)

Сьогодні в Одесі представники однієї з громадських організацій, одягнені в камуфляжну форму та зі зброєю, намагалися здійснити рейдерське захоплення приміщення. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

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Радник голови Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк пояснив, що йшлося про приміщення першого поверху по вулиці Літературній. Член "патріотичної" організації заблокувався в будівлі та погрожував рушницею.

Його вдалось вмовити полишити зброю та покинути приміщення. Чотирьох осіб було доставлено до Шевченківського відділення поліції в Одесі для надання пояснень. З ними працюють слідчі.

"Правоохоронці налаштовані це припинити, хай Одеса буде першим містом в Україні, де буде розгорнута потужна протидія бандитській діяльності під прикриттям громадської, прошу усіх інших ставитись до дій поліції з розумінням, це ні в якому разі не якась узурпація чи поліцейський режим по відношенню до громадської діяльності, мова іде тільки про озброєнні парамілітарні групи, що прикриваючись псевдопатріотичною діяльністю здійснюють звичайний рекет", - прокоментував цей інцидент Форостяк.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - повідомили у поліції.