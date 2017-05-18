У центрі Києва прорвало каналізацію - нечистоти ллються вулицею (фото)

На столичній вул. Івана Мазепи, біля ресторану "Катюша", прорвало каналізацію. Крізь щілини люка ллються нечистоти, передає Gazeta.ua.

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Через порив каналізаційної труби у повітрі характерний запах. Деякі перехожі закривають ніс долонею або рукавом. Обходять калюжу по бордюру.

Сморід стоїть до станції метро. При цьому відвідувачі ресторану продовжують їсти на літній терасі.

Раніше у Києві відбувся масштабний прорив трубопроводу, через що весь квартал був затоплений окропом.