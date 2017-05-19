Постраждалим від вибуху авто у Кропивницькому виявився оперуповноважений СІЗО
17:11, 19 травня 2017Інциденти
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Згідно попередньої інформації, вибухівка була закладена в автомобіль у зв'язку з його професійною діяльністю.
Підклали вибухівку в автомобіль оперуповноваженого СІЗО / Фото Zlatopil
Постраждалим від вибуху авто у Кропивницькому виявився оперуповноважений СІЗО. Про це повідомив колишній голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький на своїй сторінці в Facebook.
Згідно попередньої інформації, вибухівка була закладена в автомобіль у зв'язку з його професійною діяльністю. На даний момент інформація перевіряється.
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Як повідомляв УНІАН, у Кропивницькому невідомі підірвали автомобіль співробітника державної установи. Чоловік отримав важкі травми.
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