У Кропивницькому підірвали держслужбовця у власному автомобілі

У Кропивницькому невідомі підірвали автомобіль працівника державної установи.

Як повідомили у секторі комунікації поліції Кіровоградської області, 19 травня близько 5-ї години ранку в одному зі «спальних» мікрорайонів пролунав вибух.

За попередньою інформацією, на автомобілі «Нива», який належить потерпілому, здетонував вибуховий пристрій. Чоловік отримав тяжкі травми. Обставини з’ясовуються.

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Поліцейських та лікарів на місце події викликали жителі будинку, які почули шум. За попередньою інформацією, потерпілий є працівником однієї з державних установ.

Унаслідок вибуху транспортний засіб отримав механічні пошкодження. З місця пригоди вилучено фрагменти вибухового пристрою.

З метою встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, проводяться усі необхідні оперативно-розшукові заходи. Вирішується питання щодо внесення інформації за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Попередньо подію кваліфіковано як замах на вбивство. На місці працюють поліцейські.

Нагадаємо, раніше потужний вибух пролунав у центрі Миколаєва: невідомі підірвали двері в один з банків.