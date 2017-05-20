Прикордонники запобігли незаконному вивезенню до Польщі майже 35 кг бурштину

Прикордонники вночі запобігли незаконному вивезенню до Польщі майже 35 кг бурштину.

Як повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України, каміння громадяни Туреччини та України везли до сусідньої країни через пункт пропуску «Рава-Руська».

Автомобіль «Шкода» польської реєстрації, під керуванням громадянина Туреччини, було зупинено прикордонниками близько 2-ї години ночі. Для перетину кордону чоловік обрав смугу руху «зелений коридор».

Прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду автомобіля. Під час додаткової перевірки в паливному баку, запасному колесі та передньому бампері було виявлено більше 30 кг необробленого бурштину різних розмірів.

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Невдовзі в пункт пропуску на автомобілі «Пежо» прибув громадянин України. Він також обрав для контролю «зелений коридор». Під час поглибленої перевірки автомобіля з порожнини переднього бампера та панелі приладів було вилучено 4,3 кг бурштину.

Каміння та транспортні засоби вилучені працівниками митниці.