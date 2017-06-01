Геращенко назвав версії і повідомив нові подробиці замаху на Осмаєва

Кілер, який стріляв в екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва і його дружину, екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуеву, отримав паспорт громадянина України 10 лютого 2016 року.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко.

«У кілера при собі виявлені документи громадянина України - Дакара Олександра Венусовича, 1958 року народження. Зараз поліція і спецслужби перевіряють реальність існування такої людини і історію його життя. Вже зараз ми бачимо, що паспорт громадянина України цей чоловік отримав 10 лютого 2016 року. Закордонний паспорт - 15 лютого 2016 року. Довідку про ідентифікаційний код - 11 лютого 2016 року», – повідомив Геращенко.

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Він зазначив, що «даний громадянин України, швидше за все, ніякий не Дакар Олександр Венусович. А зовсім інша особа, яка регулярно їздила в Росію для отримання інструкцій з Центру».

За словами Геращенко, останнє його повернення з РФ було в середині травня місяця, після чого «даний громадянин раптом вирішив зв'язатися з Адамом Осмаєвим і Аміною Окуєвою під виглядом журналіста французької газети "Le Mond"».

«Слідство буде розглядати всі версії мотивів замаху на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву. Там, звичайно, буде і чеченський слід, що найбільше будуть розкручувати російські пропагандистські ЗМІ та їх поплічники в Україні. Інша версія, яка очевидна в даному випадку, - це спроба добре продуманого і організованого замовного вбивства, підготовленого заздалегідь впровадженим в Україну кілером, підготовленим російськими спецслужбами», – написав нардеп.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня о 16.49 в Києві на вулиці Кирилівській сталася перестрілка. Постраждалим в результаті стрілянини виявився росіянин Адам Осмаєв, якого звинувачували у замаху на президента РФ Володимира Путіна.

Попередньо встановлено, що чоловік, який назвався іноземним журналістом, завчасно домовився з подружжям про зустріч. Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет Глок і вистрілив у груди Адаму Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила декілька пострілів у стрілка.