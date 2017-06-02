Замах на подружжя чеченських добровольців: ЗМІ розповіли про стан Осмаєва та кілера

08:49, 02 червня 2017
Інциденти
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У Осмаєва кулі застрягли в хребті.

Стан Осмаєва залишається тяжким / Фото УНІАН

Стан чеченського добровольця Адама Осмаєва після замаху важкий, він знаходиться в 17 лікарні Києва з переламаними ключицями, пробитими легенями і кулями, які застрягли в хребті, повідомляє 112.ua.

Як розповіли ТСН друзі Осмаєва, лікарі оперували йому легені та печінку.

У його нападника 4 кульові поранення і видалена частина легенів.

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Біля лікарні чергують поліцейські, стежать за правопорядком.

Як повідомляв УНІАН, стрілянина сталася 1 червня на Подолі у Києві. Добровольці батальйону "Київ-2" Адам Осмаєв, якого в Росії звинувачували в підготовці замаху на президента Володимира Путіна, та Аміна Окуєва приїхали на інтерв'ю з начебто французьким журналістом. При зустрічі він дістав пістолет і поцілив в Осмаєва. Його дружина Аміна почала стріляти у відповідь із нагородної вогнепальної зброї та поранила нападника.

У МВД заявили, що замах був спланований і підготовлений російськими спецслужбами.

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