Речові докази та інформація про нападника на Осмаєва свідчать про "російський слід" – Шкіряк

Замах на екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва і його дружину, екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуеву, був спланований і підготовлений російськими спецслужбами.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"В тому, що цей зухвалий злочин був спланований і підготовлений російськими спецслужбами жодних сумнівів нема. Всі речові докази знайдені на місці події та отримана оперативна інформація стосовно особи нападника, свідчать саме про це. Звичайно, слідство відпрацює усі можливі версії цієї резонансної події, але російський слід є очевидним", – повідомив Шкіряк.

За його словами, за висновками лікарів, прооперований Адам Осмаєв ще у важкому, але стабільному стані, головна небезпека життю минула. Він перебуває під постійним наглядом лікарів.

«Поранений кілер прооперований і можливо невдовзі зможе дати покази слідчим. Його посилено охороняють спецпризначенці Нацполіції. Переконаний, що його свідчення допоможуть вийти на слід російських організаторів і замовників цього невдалого теракту проти українських патріотів. Ми отримаємо відповіді на запитання», – додав радник голови МВС.

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На його думку, вбивство Павла Шеремета, замах на Антона Геращенко, вбивство Дениса Вороненкова і нинішній замах на вбивство Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва - це «ланки одного великого ланцюга під назвою російський терор проти України».

Як повідомляв УНІАН, 1 червня о 16.49 в Києві на вулиці Кирилівській сталася перестрілка. Постраждалим в результаті стрілянини виявився росіянин Адам Осмаєв, якого звинувачували у замаху на президента РФ Володимира Путіна.

Попередньо встановлено, що чоловік, який назвався іноземним журналістом, завчасно домовився з подружжям про зустріч. Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет Глок і вистрілив у груди Адаму Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила декілька пострілів у стрілка.

Нападника та Адама Осмаєва через отримані поранення доставили у лікарню.