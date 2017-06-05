У поліції розповіли подробиці вибуху у житловому будинку під Києвом

В результаті вибуху в житловому будинку у Вишгороді загинула одна людина. Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в Київській області.

"В одній з квартир міста Вишгород стався вибух - за попередніми даними, вибухнула граната РГД. В результаті чого 40-річний місцевий житель від отриманих травм загинув на місці. Невстановлена жінка, віком близько 40 років, у важкому стані доставлена в реанімацію", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що правоохоронці отримали інформацію про вибух у 23:25 4 червня, повідомлялося про вибух газу в будинку. Приїхавши на місце події правоохоронці встановили, що на четвертому поверсі багатоповерхівки, в квартирі, яку знімали 40-річний чоловік і його співмешканка, вибухнула граната.

В ході огляду квартири, де стався вибух, сапери вилучили запал від РГД. Зараз встановлюються всі обставини події, правоохоронці з'ясовують, де загиблий чоловік взяв вибуховий пристрій.

Відзначимо, що вибух у Вишгороді відбувся, швидше за все, через те, що чоловік бавився з гранатою на кухні. Про це в ефірі "112 Україна" заявив спікер Нацполіціі в Київській області Микола Жукович.

"Можемо сказати, що це нещасний випадок, тому що квартира була закрита зсередини. На кухні чоловік, напевно, бавився з гранатою, в результаті чого вона вибухнула, і чоловік загинув", - сказав Жукович.

Він додав, що відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (нещасний випадок). "Чоловік ніде не працював, йому 40 років, він знімав цю квартиру. Про жінку нічого не відомо", - сказав Жукович.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня близько 23.00 на проспекті Мазепи, 5 у Вишгороді стався потужний вибух у житловому будинку.