Під Києвом в житловому будинку пролунав потужний вибух, є жертви (фото)

4 червня близько 23.00 на проспекті Мазепи, 5 у Вишгороді стався потужний вибух у житловому будинку, повідомляє vyshgorod.city.

"Вибух стався з невідомих причин на 4-му поверсі, 5-ти поверхового будинку. Скло і вікна повилітали. На місці події працюють пожежна, газова, медична служба і поліція", - йдеться в повідомленні.

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Одного чоловіка забрала швидка допомога, точна кількість жертв невідома.

Керівник dtp.ua Влад Антонов на сторінці в Facebook повідомив про одного загиблого.

"Страшний нічний жах під Києвом у Вишгороді: вибух у квартирі. Попередньо, один загинув, двоє в реанімації", - написав він.

Причини і наслідки вибуху з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на СТО вибухнув балон з рідким газом: четверо постраждалих.