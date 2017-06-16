У Києві через смертельну ДТП паралізовано міст Патона (фоторепортаж)

Міст Патона у столиці паралізований через смертельну ДТП, яка сталася вночі.

Попередньо, водій вантажівки Scania, за версією оперативно-слідчої групи, здійснював розворот через подвійну суцільну до правого берега. У лівому зустрічному ряду у задню частину причепа на швидкості врізається Porsche Cayenne реєстрації Придністров'я. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

Читайте такожПоліція розслідує ДТП за участю нардепа Барни (відео)

За офіційною інформацією, загинув не водій, а пасажир. Водій Porsche був при свідомості, отримав множинні травми, госпіталізований. Наразі його життя поза небезпекою.

Повідомляється, що цивільна дружина загиблого пасажира (сиділа ззаду справа) не отримала важких травм й відмовилася від госпіталізації.

За ще однією версією, нібито водій Porsche наздогнав молоковоз.

Наразі триває ліквідація наслідків аварії. На місці працювали рятувальники ДСНС. "Затор з лівого на правий берег!" - йдеться у повідомленні.