У Києві через смертельну ДТП паралізовано міст Патона (фоторепортаж)
Пасажир Porsche загинув, водій госпіталізований.
Міст Патона у столиці паралізований через смертельну ДТП, яка сталася вночі.
Попередньо, водій вантажівки Scania, за версією оперативно-слідчої групи, здійснював розворот через подвійну суцільну до правого берега. У лівому зустрічному ряду у задню частину причепа на швидкості врізається Porsche Cayenne реєстрації Придністров'я. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
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За офіційною інформацією, загинув не водій, а пасажир. Водій Porsche був при свідомості, отримав множинні травми, госпіталізований. Наразі його життя поза небезпекою.
Повідомляється, що цивільна дружина загиблого пасажира (сиділа ззаду справа) не отримала важких травм й відмовилася від госпіталізації.
За ще однією версією, нібито водій Porsche наздогнав молоковоз.
Наразі триває ліквідація наслідків аварії. На місці працювали рятувальники ДСНС. "Затор з лівого на правий берег!" - йдеться у повідомленні.