У Києві нардеп Барна потрапив у ДТП, він досі перебуває у лікарні (фото, відео)

Народний депутат Олег Барна після нічної аварії на площі Перемоги в Києві перебуває у лікарні. Про це нардеп розповів телефоном, передає ТСН.

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Подробиць про свій стан здоров'я депутат не повідомляє, слабим голосом віджартовується, що нібито "має нежить". Загалом запевняє, що "все нормально", проте має залишатись ще деякий час під наглядом лікарів. Скільки саме пролежить у лікарні, не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, на площі Перемоги у Києві автомобіль Skoda Superb, за кермом якого перебував народний депутат Олег Барна, в'їхав у трамвай. Унаслідок ДТП трамвай зійшов з рейок.

Постраждав сам народний депутат і в терміновому порядку був госпіталізований. На місці працювали патрулі поліції.