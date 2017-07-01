У Львівській області вщент згоріла фура з печивом

На трасі Київ-Чоп у с. Старому Яричеві Кам'янка-Бузького району Львівської області у п'ятницю, 30 червня, вантажний автомобіль DAF врізався у дерево і загорівся. Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

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"Очевидці події витягнули чоловіка із кабіни палаючого автомобіля. Внаслідок пожежі водій отримав численні опіки та був госпіталізований до 8-ї міської клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.

На час прибуття пожежників полум'я охопило повністю вантажівку і причіп, в якому перебувала картонна тара і коробки з печивом.