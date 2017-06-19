У Києві біля метро "Харківська" згоріла маршрутка (відео)

У Києві ввечері, 18 червня, біля станції метро "Харківська" загорівся маршрутний автобус. Про це повідомляє "Київ оперативний" на сторінці в Facebook.

За попередніми даними, загоряння сталося у маршрутці №317. Постраждалих в результаті інциденту немає.

Читайте такожУ Луцьку маршрутка з пасажирами влетіла у стовп: від удару люди повипадали на дорогу

На місці працювали бійці ДСНС. Відзначається, що мікроавтобус, який загорівся, намагалися загасити водій та небайдужі громадяни.

Нагадаємо, у понеділок, 5 червня, в Броварах загорілася маршрутка. В момент загорання в автобусі перебували близько 10 пасажирів. Ніхто з них не постраждав, але сам водій отримав опіки 1-2 ступеня при спробах гасіння пожежі.