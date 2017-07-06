На Житомирщині шахраї продовжують ошукувати людей

Як зазначається у повідомленні, 5 липня до поліції звернувся 25-річний житель Житомирського району із заявою щодо сумнівної угоди по продажу «Renault Laguna». Нині поліцейські вилучили гроші, якими розрахувались із заявником за автомобіль, для проведення їх експертизи. Чоловік вважає їх підробкою.

Повідомлення надійшло о 4.30. Заявник розповів, що півтори години тому у м. Житомирі на автозаправній станції він зустрівся з незнайомцем, якому продав свій автомобіль «Renault Laguna» із зарубіжною реєстрацією.

За словами чоловіка, за кілька днів до цього він розмістив відповідне оголошення на відомому інтернет-ресурсі. Із покупцем зв’язалися телефоном і домовились про зустріч у зручний для обох час.

Втім, після угоди у заявника виникли підозри щодо справжності отриманих за авто євро, з тим він і звернувся до поліції.

Нині за вказаним фактом розпочато провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Купюри з ознаками підробки на суму 1 тисячу 250 євро вилучено для проведення експертизи.

« Зайве говорити, що номер мобільного, за яким потерпілий домовлявся про зустріч, уже вимкнений. А будь-яких інших відомостей про покупця у заявника немає», - розповів УНІАН начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока.

Ще одна житомирянка минулої доби звернулась до поліції через шахрайство, пов’язане із транспортним засобом. 29-річна жінка отримала смс-повідомлення про виграш авто і повірила у байку про необхідність оплатити витрати на податок, доставку і т п. Таким чином заявниця перерахувала шахраям на мобільний 22 тисячі гривень. Не дочекавшись за тиждень свого виграшу, жінка змогла повідомити до поліції лише номер телефону (на той час уже давно недіючий), на який вона власноруч переказала кошти.

А 96-річна жителька м. Радомишля віддала «представниці» благодійної організації «Червоний хрест» під приводом обміну старих купюр грошей на нові усі свої заощадження – понад 20 тисяч гривень, зібраних пенсіонеркою з пенсії. Натомість жінці залишивсь конверт із нарізаними у ньому аркушами газетного паперу.

За цими фактами також розпочато досудові розслідування.