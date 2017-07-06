Під Кабміном Porsche Panamera в'їхав у натовп мітингувальників, в авто полетіли камені (відео)

18:21, 06 липня 2017
Інциденти
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Наразі не відомо, хто перебував за кермом Porsche.

Porsche Panamera в'їхав у натовп / Скріншот

Навпроти Кабміну, де сьогодні протестують пенсіонери МВС, Porsche Panamera в'їхав у натовп й переїхав ногу одному з активістів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив помічник нардепа Денис Кривопалий.

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"За словами очевидців, від водія сильно тхнуло алкоголем. У машину полетів гучномовець і каміння", - йдеться у його повідомленні.

Кривопалий розповів, що співробітники поліції відвезли одного з активістів і взяли машину в кільце.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня під Кабміном сталася штовханина між пенсіонерами МВС і бійцями Нацгвардії.

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Теги: #Porsche в'їхав у натовп#мітингувальники під Кабміном