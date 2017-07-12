У Києві на Дніпровській набережній сталася стрілянина "на рівному місці" (фото)

У Києві на Дніпровській набережній сталася стрілянина. Нападник був затриманий за гарячими слідами, пише на своїй сторінці у Facebook dtp.kiev.ua.

"Одного чоловіка із серйозними пораненнями від травмата терміново госпіталізували. На місці працювала поліція та швидка. Виїжджала опергрупа", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що стрілянина виникла на рівному місці біля цілодобового магазину. "Після пострілів нападник спробував втекти", - додали у dtp.kiev.ua.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня в Києві біля супермаркету невідомий поранив чоловіка з травматичної зброї.