У Києві на Дніпровській набережній сталася стрілянина "на рівному місці" (фото)
07:56, 12 липня 2017Інциденти
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Стрілянина сталася у столиці біля одного з цілодобових магазинів на Дніпровській набережній.
У Києві на Дніпровській набережній сталася стрілянина. Нападник був затриманий за гарячими слідами, пише на своїй сторінці у Facebook dtp.kiev.ua.
"Одного чоловіка із серйозними пораненнями від травмата терміново госпіталізували. На місці працювала поліція та швидка. Виїжджала опергрупа", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що стрілянина виникла на рівному місці біля цілодобового магазину. "Після пострілів нападник спробував втекти", - додали у dtp.kiev.ua.
Як повідомляв УНІАН, 4 липня в Києві біля супермаркету невідомий поранив чоловіка з травматичної зброї.
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