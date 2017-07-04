У Києві біля супермаркету невідомий поранив чоловіка з травматичної зброї

У Києві поліція встановлює особу невідомого, який біля одного з магазинів поранив з травматичної зброї чоловіка.

Як повідомили у Відділі комунікації ГУНП у м.Києві, повідомлення про конфлікт та поранення людини біля супермаркету на вулиці митрополита Андрія Шептицького надійшло до чергової частини Дніпровського управління поліції сьогодні близько 13.15.

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За словами начальника Дніпровського управління поліції Олександра Кузьміна, «на місці події 32-річний киянин повідомив, що невідомий чоловік підійшов до нього, сказав декілька слів, вистрелив у його бік із невстановленої короткоствольної зброї, потім пішов».

Потерпілого з вогнепальним пораненням кисті руки та стегна доставлено до лікарні.

Працівники поліції провели огляд місця події, опитують можливих свідків та очевидців, перевіряють відеозаписи із камер спостереження. Вилучені дві гільзи, попередньо – із травматичної зброї.

Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції. Встановлюються всі обставини події, вирішується питання щодо кваліфікації правопорушення та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання зловмисника.