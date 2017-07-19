Підпал мікроавтобуса із водієм всередині в Києві: чоловік отримав сильні опіки рук й голови (відео)

Пожежу мікроавтобуса в тихому дворику в центрі Києва спричинив коктейль Молотова. Пляшку із займистою сумішшю знайшла на місці поліція, йдеться в сюжеті ТСН.

Водій-киянин отримав замовлення на перевезення, а поки чекав на пасажирів, вирішив перенести особисті речі із салону до багажника. Коли ж стояв за машиною, відчув, що на нього пролилася рідина і потім спалахнуло полум'я. Чоловіка шпиталізували із сильними опіками рук, тіла та голови. "За нашою інформацією – до 25% тіла", - розповів працівник ДСНС.

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Про причини пожежі пізніше має оголосити офіційне слідство, але вже відомо, що на місці події правоохоронці виявили пляшку із займистою сумішшю, а поруч – обвуглену ганчірку. Про те, що кидали пляшку, говорять зі слів сусідів і працівники салону з іншого боку будинку. Та хто кинув, кажуть, не бачили.

Як повідомляв УНІАН, у Києві цієї ночі невідомі підпалили мікроавтобус із водієм всередині. Це сталося на вулиці Дарвіна.