У Києві підпалили мікроавтобус із водієм всередині

У Києві цієї ночі невідомі підпалили мікроавтобус із водієм всередині. Це сталося на вулиці Дарвіна. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у м. Київ.

Зазначається, що до поліцейських звернувся чоловік, який пояснив, що декілька місяців тому за довіреністю надав свій автомобіль знайомому, який займається перевезеннями. Проте нещодавно у телефонній розмові він повідомив, що автобус згорів, а сам перебуває у лікарні.

«… поліція встановила, що потерпілий – мешканець Києва, отримав замовлення на перевезення. Очікуючи пасажирів, киянин вирішив перекласти особисті речі до багажника. Знаходячись позаду авто, відчув, як на нього пролилась рідина, після чого спалахнуло полум’я. Автомобіль згорів, потерпілого із опіками доставили до лікарні», - йдеться у повідомленні.

Речові докази вилучені та направлені на експертизу.

Відомості про подію належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження та надання правової кваліфікації події.