У Техасі сгорів автотрек, хмару чорного диму було видно за три десятки кілометрів (відео)
12:13, 28 липня 2017Інциденти
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Внаслідок пожежі на автотреку Техас накрила хмара чорного диму
Дим від пожежі можна було побачити за три десятки кілометрів. Горіли сотні автомобільних шин, встановлених на треку для зупинки гоночних машин, якщо ті раптом втратять контроль.
Про постраждалих в пожежі даних немає. Екологи кажуть - можлива шкода довкіллю буде оцінена згодом.
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Що стало причиною пожежі, наразі невідомо. Трек поки закритий, але гонки, заплановані на вихідні, все-таки збираються провести.
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