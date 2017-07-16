В Еквадорі перекинувся та загорівся автобус: 14 загиблих (відео)

Щонайменше 14 людей загинули і 26 постраждали в результаті ДТП за участю пасажирського автобуса в Еквадорі. Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на местнаю газету El Comercio.

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Як повідомляє видання, автобус прямував з еквадорської столиці Кіто в місто Ла-Мана. З невстановлених поки причин на одній з ділянок швидкісного шосе він перекинувся, в результаті чого виникла пожежа.

Зазначається, що поліція почала розслідування причин події. Також видання повідомляє, що не виключено те, що кількість жертв може зрости.