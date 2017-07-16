В Еквадорі перекинувся та загорівся автобус: 14 загиблих (відео)
01:40, 16 липня 2017Світ
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Щонайменше 14 осіб загинуло та 26 постраждали в результаті ДТП за участю пасажирського автобуса в Еквадорі.
ДТП в Еквадорі забрало життя щонайменше 14 осіб / 112.ua
Щонайменше 14 людей загинули і 26 постраждали в результаті ДТП за участю пасажирського автобуса в Еквадорі. Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на местнаю газету El Comercio.
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Як повідомляє видання, автобус прямував з еквадорської столиці Кіто в місто Ла-Мана. З невстановлених поки причин на одній з ділянок швидкісного шосе він перекинувся, в результаті чого виникла пожежа.
Зазначається, що поліція почала розслідування причин події. Також видання повідомляє, що не виключено те, що кількість жертв може зрости.
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