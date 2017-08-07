У Києві повідомили про підозру чоловікові, який п'яним збив двох дівчаток на Осокорках

Прокуратура Києва повідомила про підозру водію, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, збив двох малолітніх дітей. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

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У відомстві зауважили, що після ДТП водій намагався втекти з місця вчинення злочину, проте був затриманий свідками аварії, а згодом і правоохоронцями.

Також зазначається, що при проведенні медичного освідування вміст алкоголю у крові чоловіка становив 2.23 проміле.

Як повідомляв УНІАН, ДТП сталося у неділю, 6 серпня, на вул. Садовій дачного масиву Осокорки. Перебуваючи у стані сп’яніння, водій автомобіля Chevrolet Lacetti не впорався з керуванням і збив двох дівчаток. 8-річна дівчинка від отриманих травм загинула, а 11-річну - з переломами ключиці та бедра госпіталізували.

Як з’ясували правоохоронці, за кермом був 32-річний уродженець Луганщини, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримали, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Водію загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.