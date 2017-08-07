У Києві п'яний водій збив двох маленьких дівчаток, одна з них померла (фото)

У Києві на Осокорках водій Chevrolet Lacetti на великій швидкості, вилетів з дороги і збив двох дівчаток 2006 та 2008 років народження.

Як повідомляє LB.ua, свідки пригоди намагалися реанімувати дітей, але одна з дівчат померла в кареті швидкої допомоги. Другу госпіталізували з важкими травмами.

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Як пише "Київ оперативний" на сторінці у Facebook, після зіткнення з дітьми, водій зупинився в 50 метрах і "хотів зловити таксі, щоб втекти з місця аварії, але люди його затримали".

"За словами свідків, водій рухався зі сторони "шлюзів", почав обганяти потік автомобілів на повороті, після чого різко повернувся у свій ряд, від чого його автівку почало кидати у різні сторони, а потім і зовсім вилетів з дороги", - сказано в повідомленні.