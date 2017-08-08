На Львівщині авто зіткнулося з деревом, є загиблі

У Львівській області 7 серпня на автодорозі Нижанковичі – Стрий внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє осіб, ще одна у лікарні. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, водій автомобіля ВАЗ-2104 не впорався з керуванням, з’їхав в кювет, після чого авто зіткнулося з деревом, передає Zahid.net.

51-річний водій та 49-річний пасажир, обоє мешканці Трускавця, загинули на місці. 38-річну пасажирку, мешканку Стебника, з травмами середнього ступеню важкості госпіталізували до травматологічного відділення Дрогобицької міської лікарні №1. У жінки закрита черепно-мозкова травма, січено-рвана рана лівої щоки, січено-рвана рана лівого передпліччя.

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Причини ДТП встановлюються. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Раніше на трасі Київ-Чоп перекинувся двоповерховий автобус з пасажирами.