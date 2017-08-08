На трасі Київ-Чоп перекинувся двоповерховий автобус з пасажирами (відео)

11:25, 08 серпня 2017
Інциденти
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Аварія сталася на Львівщині. Туристичний автобус зіткнувся з мікроавтобусом, в результаті чого одна жінка залишається у важкому стані, а водій мікроавтобуса загинув.

фото Нацполиции

Близько 11.17 7 серпня у селі Нагірне Сколівського району у ДТП потрапив двоповерховий туристичний автобус з пасажирами, повідомили в прес-службі поліції Львівської області.

Читайте такожНа Львівщині пасажирський автобус влетів у відбійник, є загиблий і постраждалі«Близько 11.17 в поліції надійшло повідомлення, що в селі Нагірне Сколівського району сталася ДТП між двоповерховим автобусом і мікроавтобусом», – повідомили в прес-службі поліції.

Автобус з пасажирами перекинувся. На місце події виїхали співробітники ДСНС і швидка допомога.

Деталі ДТП з'ясовуються.

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Теги: #ДТП Львівські області#аварія туристичним автобусом