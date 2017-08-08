На трасі Київ-Чоп перекинувся двоповерховий автобус з пасажирами (відео)
11:25, 08 серпня 2017Інциденти
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Аварія сталася на Львівщині. Туристичний автобус зіткнувся з мікроавтобусом, в результаті чого одна жінка залишається у важкому стані, а водій мікроавтобуса загинув.
Водій мікроавтобуса загинув \ фото Нацполиции
Близько 11.17 7 серпня у селі Нагірне Сколівського району у ДТП потрапив двоповерховий туристичний автобус з пасажирами, повідомили в прес-службі поліції Львівської області.
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Автобус з пасажирами перекинувся. На місце події виїхали співробітники ДСНС і швидка допомога.
Деталі ДТП з'ясовуються.
На трасі Київ-Чоп сталося масштабне ДТП
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