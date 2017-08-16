На Харківщині затримали втікача з-під варти

У Харківській області поліція затримала зловмисника, який втік з-під варти.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, чоловіка затримали вчора, 15 серпня.

За відомостями поліції, 20-річний зловмисник, котрий втік з ізолятора тимчасового тримання 11 серпня, перебував в селищі Чапаєво Кегичівського району за місцем мешкання.

Втікача затримали в порядку ст. 208 КПК України. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України.

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Зараз відносно дій працівників поліції, які допустили втечу затриманих з режимного об’єкту, проводиться службове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня близько 15:00 у місті Краснограді з ізолятору тимчасового тримання Красноградського відділу поліції втекли двоє злочинців. Одного з розшукуваних поліцейські затримали через кілька годин.

Чоловіки скоїли втечу з ізолятора тимчасового тримання, відігнувши металеву арматуру з решітки перекриття прогулянкового двору. 28-річний житель Сахновщинського району перебував в ізоляторі за скоєння розбою, 20-річний мешканець Кегичівки - за скоєння крадіжки.