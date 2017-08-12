На Харківщині з ізолятору тимчасового тримання втекли двоє заарештованих чоловіків

11:17, 12 серпня 2017
Інциденти
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Одного втікача затримали, пошуки іншого тривають.

Інцидент стався в місті Краснограді /Jérémy LARROQUE

У Харківській області з ізолятору тимчасового тримання (ІТТ) втекли двоє заарештованих чоловіків. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інцидент стався вчора, 11 серпня, близько 15:00 у місті Краснограді.

За інформацією поліції, чоловіки перебували в ІТТ та втекли з території режимного об'єкту під час прогулянки, відігнувши металеву арматуру з решітки перекриття прогулянкового двору. 28-річний житель Сахновщинського району перебував в ізоляторі за скоєння розбою, 20-річний житель Кегичівки - за скоєння крадіжки.

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Близько 21:00 працівники сектору карного розшуку Красноградського відділу поліції під час проведення розшукових заходів в смт Зачепилівка поблизу залізничного вокзалу затримали 28-річного втікача.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України. Пошуки другого втікача тривають. Поліція звертається до громадян з проханням допомогти встановити його місцезнаходження.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині п'яний чоловік обстріляв компанію молоді "через шум". Один чоловік отримав вогнепальне поранення.

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Теги: #втеча з ізолятору