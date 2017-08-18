У Рівному АТОшник кинув гранату в будинок, де знаходилися семеро людей (фото)

У Рівному ввечері 17 серпня учасник АТО кинув гранату РГД-5 в житловий будинок на вулиці Спартака, де перебувало семеро людей. Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, зловмисника затримали. Ним виявився 31-річний житель села Курозвани Гощанського району Рівненської області. Чоловік раніше перебував у зоні АТО, у нього також вилучили посвідчення учасника бойових дій.

Ніхто з людей, які перебували в будинку, не постраждав.

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Наразі встановлено, що зловмисник час від часу навідувався до своєї співмешканки, яка проживає у будинку на вулиці Спартака у Рівному. Двоповерхова оселя належить її матері. Господиня здавала одну з кімнат на другому поверсі 56-річному уродженцю Одеської області. Між квартирантом і співмешканцем доньки неодноразово виникали конфлікти. Того вечора суперечка ледь не закінчилася трагічно. 31-річний чоловік кинув гранату у кімнату квартиранта. Його життя врятувало те, що вибухова хвиля пішла вгору, пошкодивши стіни, вікно та майно.

Працівники вибухотехнічної служби ГУНП із місця події вилучили важіль, кільце з чекою та уламки гранати РГД-5, які направлені на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за пунктом 5 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Поліцейські затримали 31-річного зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішуються питання повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі хлопець "відпочивав" на лавці у дворі житлового будинку з пістолетом і гранатою. Під час перевірки документів та при поверхневому огляді чоловіка в кишені його шортів поліцейські виявили магазин з трьома патронами калібру 9 мм.