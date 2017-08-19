В Одесі 5-річна дитина загинула, випавши з вікна 11-го поверху

В Одесі сьогодні 5-річна дитина загинула, випавши з вікна 11-го поверху житлового будинку.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, хлопчик випав з вікна 11-го поверху багатоквартирного будинку, розташованого на вул. Посмітного.

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З'ясувалося, що мати з сином - громадяни однієї з країн пострадянського простору, приїхали до Одеси в гості до родичів.

«Жінка не додивилася за сином, і він через необережність випадково випав з вікна», - розповіли в главку.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На місці працювала оперативно-слідча група.