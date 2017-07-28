У Харкові чоловік випав з балкона сьомого поверху
16:41, 28 липня 2017Інциденти
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Обставини події з'ясовуються, чоловік помер.
Через півгодини, не приходячи до тями, чоловік помер / фото УНІАН
У Харкові 55-річний чоловік випав з балкона 7 поверху дев'ятиповерхового будинку. Про це повідомили в ГУНП в Харківській області, передає 057.ua.
У важкому стані чоловіка доставили в реанімацію "швидкої".
"Через півгодини, не приходячи до тями, чоловік помер. На місці працювала слідчо-оперативна група. Вилучено речові докази", - зазначили у відомстві.
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Обставини події з'ясовуються.
Раніше в Києві, хлопець поліз на 22-й поверх фотографувати світанок і застряг на чужому балконі.
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