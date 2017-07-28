У Харкові чоловік випав з балкона сьомого поверху

У Харкові 55-річний чоловік випав з балкона 7 поверху дев'ятиповерхового будинку. Про це повідомили в ГУНП в Харківській області, передає 057.ua.

У важкому стані чоловіка доставили в реанімацію "швидкої".

"Через півгодини, не приходячи до тями, чоловік помер. На місці працювала слідчо-оперативна група. Вилучено речові докази", - зазначили у відомстві.

Читайте такожУ Харкові чоловік загинув, випавши з балкона п'ятого поверху

Обставини події з'ясовуються.

Раніше в Києві, хлопець поліз на 22-й поверх фотографувати світанок і застряг на чужому балконі.