У київському автобусі конфлікт між чоловіками переріс у бійку та стрілянину (відео)

Увечері 19 серпня у Києві конфлікт між двома чоловіками в автобусі переріс у бійку зі стріляниною. Про це повідомляє "Київ Оперативний".

За даними спільноти, до поліції і "швидкої допомоги" одночасно надійшли дзвінки про те, що на Петрівці, біля McDonald's, в автобусі маршруту №101 сталася стрілянина і "вбивають чоловіка".

Коли патрульні прибули на місце події, з'ясувалося, що між двома пасажирів автобуса виникла словесна перепалка. Потім один з них схопив пістолет, призначений для відстрілу гумових куль, і вистрілив у свого опонента, але не влучив.

Читайте такожУ Дніпрі внаслідок нічної стрілянини поранено трьох чоловіків (фото)

Тоді другий учасник конфлікту схопив стрільця, виволік на вулицю і почав бити. У конфлікт втрутилися перехожі і розняли агресивних чоловіків. Чоловік, який бив свого опонента, разом зі своєю дівчиною не стали чекати на поліцію і зникли з місця події.