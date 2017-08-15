У Харкові п’яні пасажири побили патрульних за зупинку авто з нетверезим водієм

У Харкові нетверезі пасажири здійснили напад на патрульних поліцейських після того, як вони зупинили автомобіль для перевірки.

Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Харкова, яке було оприлюднене вчора ввечері на сторінці відомства у Facebook.

«Сьогодні, близько 1-ї години ночі, на Бєлгородському шосе, 27/1 за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль Hyundai Accent, водій якого мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. У салоні транспортного засобу перебували двоє пасажирів, яких надзвичайно обурила зупинка авто та складання відносно його водія адміністративного протоколу за фактом керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Проте, самі громадяни, також, мали ознаки сп'яніння. Пасажири влаштували сварку з правоохоронцями, яка переросла у бійку», – повідомили в поліції.

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Зазначається, що внаслідок бійки двоє патрульних отримали тілесні ушкодження та були шпиталізовані до лікарні. Правопорушників затримали за фактом учинення дій передбачених ст. 345 Кримінального Кодексу України - "Насильство щодо працівника правоохороннного органу".

Максимальна санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 14 років.

Також, відносно 36-річного водія Hyundai Accent патрульні зібрали матеріал за фактом порушення чоловіком п. 2.5 Правил дорожнього руху України "Відмова водія від проведення огляду на стан сп'яніння у встановленому законом порядку" та склали протокол за ч.1 ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«В подальшому матеріали щодо порушення правил дорожнього руху водієм розглядатиме суд, а от долю пасажирів тепер вирішує слідство», – додали в поліції.