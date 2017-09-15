З авіаційного університету в Києві евакуювали всіх студентів через підозрілу сумку (фото)

У п'ятницю, 15 вересня, в одному з приміщень Національного Авіаційного Університету студенти знайшли підозрілу сумку. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

За попередньою інформацією від самих студентів, у сумці знаходилися гранати.

"Студентів евакуювали, а на місце викликали бійців ДСНС, вибухотехніків і поліцію", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше з'ясувалося, що підозрілі предмети не представляють загрози.

Як повідомляв УНІАН, у регіонах РФ через дзвінки про замінування евакуювали тисячі людей. Російські правоохоронці стверджують, що дзвонять з України.