З авіаційного університету в Києві евакуювали всіх студентів через підозрілу сумку (фото)
16:04, 15 вересня 2017Інциденти
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За попередньою інформацією від самих студентів, у сумці знаходилися гранати.
В НАУ через підозрілої сумки евакуювали студентів / Київ Оперативний
У п'ятницю, 15 вересня, в одному з приміщень Національного Авіаційного Університету студенти знайшли підозрілу сумку. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.
Студенти повідомляли, що в сумці знаходяться гранати / Київ Оперативний
За попередньою інформацією від самих студентів, у сумці знаходилися гранати.
В НАУ через підозрілої сумки евакуювали студентів / Київ Оперативний
"Студентів евакуювали, а на місце викликали бійців ДСНС, вибухотехніків і поліцію", - йдеться в повідомленні.
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Пізніше з'ясувалося, що підозрілі предмети не представляють загрози.
Як повідомляв УНІАН, у регіонах РФ через дзвінки про замінування евакуювали тисячі людей. Російські правоохоронці стверджують, що дзвонять з України.
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