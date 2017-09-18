На Вінниччині чоловік на смерть переїхав свою однорічну доньку

У селі Клекотина Шаргородського району Вінницької області внаслідок потрапляння під колеса автомобіля загинула однорічна дівчинка. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Вінницької області, дитина померла у реанімаційному відділенні Шаргородській лікарні.

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Попередньо встановлено, що 17 вересня близько 9 години на подвір’ї домогосподарства, де проживає родина, дитина потрапила під заднє колесо автомобіля, яким керував її 32-річний батько.

Чоловік допустив наїзд на власну доньку, рухаючись заднім ходом на мікроавтобусі Volkswagen. Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження по ч.2 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває слідство.