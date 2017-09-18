Нічна ДТП у Києві: BMW перетворився на купу металобрухту, водій дивом вцілів (фото)

07:49, 18 вересня 2017
Інциденти
12 0

Автомобіль від удару перетворився на купу металобрухту і перекинувся на бік, втім водій в результаті ДТП серйозно не постраждав.

Водій відбувся переляком і від госпіталізації відмовився / фото espreso.tv

Вночі на київському проспекті Бажана сталася аварія, в результаті якої водій дивом лишився живим.

Про це повідомляє «Еспресо ТБ».

Зі слів водія автівки BMW-520, у одному з колес автомобіля утворилася дірка, після німецький седан понесло в напрямку відбійника. В результаті він врізався у нього, а після цього змінив напрям руху і врізався в зад вантажного автомобіля MAN.

Читайте такожВ Одеській області п'яний водій на BMW в'їхав у пасажирський автобус (фото)

Автомобіль від удару перетворився на купу металобрухту і перекинувся на бік, втім водій в результаті ДТП серйозно не постраждав, відбувся переляком і від госпіталізації відмовився.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #дтп в Києві#аварії у Києві