Нічна ДТП у Києві: BMW перетворився на купу металобрухту, водій дивом вцілів (фото)

Вночі на київському проспекті Бажана сталася аварія, в результаті якої водій дивом лишився живим.

Про це повідомляє «Еспресо ТБ».

Зі слів водія автівки BMW-520, у одному з колес автомобіля утворилася дірка, після німецький седан понесло в напрямку відбійника. В результаті він врізався у нього, а після цього змінив напрям руху і врізався в зад вантажного автомобіля MAN.

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Автомобіль від удару перетворився на купу металобрухту і перекинувся на бік, втім водій в результаті ДТП серйозно не постраждав, відбувся переляком і від госпіталізації відмовився.