На Київщині викрили підпільну нарколабораторію з виготовлення амфетаміну

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у м.Васильків на Київщині нарколабораторію з виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини - амфетаміну.

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що незаконне виробництво психотропів організували мешканці Василькова в орендованому дачному будинку.

За інформацією спецслужби, лабораторія діяла півроку. Щотижня наркоділки виготовляли та збували майже 300 гр амфетаміну.

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«Клієнтами зловмисників були дрібні наркодилери та відвідувачі місцевих розважальних закладів. Співробітники СБУ затримали чотирьох зловмисників у середмісті Василькова під час спроби збуту чергової партії психотропів», - йдеться у повідомленні.

Під час проведення обшуків за місцями проживання наркоділків правоохоронці вилучили обладнання, прекурсори та хімічні речовини для виготовлення амфетаміну, майже 15 кілограм канабісу. Загальна вартість вилучених наркотиків та прекурсорів перевищує 1,5 млн грн за цінами «чорного ринку».

Відкрито кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України. Одному з організаторів вже оголошено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.