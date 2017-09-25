На Львівщині знайшли мертвою 9-річну дівчинку: на тілі виявили рвані рани

На тілі знайденої у неділю мертвою 9-річної дівчинки виявили сильні ушкодження, що могли бути спричинені покусами тварин. Про це ZAXID.NET повідомили у Кам'янко-Бузькому відділі поліції.

Наразі невідомо, що саме стало причиною смерті й чи рани від тварин з'явилися уже після смерті дівчинки. Принаймні, результати попереднього огляду не виявили слідів насильницької смерті, характерних для людини.

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"При огляді виявлені рвані рани м’яких тканин обличчя. Лівий грудний м’яз від лівого плечового суглоба до лівого ліктьового суглобу відсутні. На межі здорової шкіри є численні лінійні садна вертикально орієнтовані до краю рани", – повідомили у Кам'янко-Бузькому відділі поліції результати попереднього огляду.

Наразі у цій справі призначили експертизу, яка має достеменно встановити причини смерті дитини.

Нагадаємо, 9-річну Діану з села Тишиця Кам’янка-Бузького району знайшли мертвою у неділю, 24 вересня, вранці. Дівчинка зникла у суботу після 18:00. Правоохоронці шукали її впродовж ночі і знайшли лише зранку на наступний день в ямі неподалік села.